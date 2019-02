La spesa già certa in programma per giugno non è affatto trascurabile per la Sampdoria. I blucerchiati sono consci di dover sostenere a fine stagione un investimento importante, che riguarderà i calciatori arrivati in prestito a Genova nel corso di questo campionato. Sono parecchi infatti gli elementi approdati alla corte di mister Giampaolo con questa formula. L'ultimo in ordine cronologico è Manolo Gabbiadini, costato 3 milioni per il prestito oneroso più obbligo di riscatto fissato a 9 milioni.



Gennaio però ha coinvolto anche un altro calciatore, ossia Emil Audero: il Doria ha tolto la ricompra, portando l'investimento totale a 20 milioni. In estate però la Samp dovrà decidere come comportarsi anche per Junior Tavares, che è stato prelevato con la formula del diritto di riscatto fissato a 4 milioni dal San Paolo, e per Alex Ferrari, obbligo di riscatto per 4,5 milioni dal Verona. Ci sono poi altri quattro elementi che in teoria peserebbero molto sulle casse doriane: Lorenzo Tonelli (obbligo di riscatto legato alle presenze a 7,5 milioni), Jakub Jankto (obbligo di riscatto per 15 milioni), Riccardo Saponara (diritto di riscatto, 9 milioni) e Gregoire Defrel, anche lui arrivato con diritto di riscatto per 12,750. Se ipoteticamente la Samp dovesse decidere di acquistare tutti i calciatori di questa stagione, dovrebbe spendere 81,750 milioni di euro. In realtà le spese certe sono quelle legate ad Audero, Ferrari, Jankto e la prima rata di Gabbiadini, per un importo complessivo fissato a 42,5 milioni. Da Corte Lambruschini poi valuteranno alcune situazioni: Tavares ad esempio ha trovato poco spazio nello scacchiere tattico di Giampaolo e difficilmente verrà riscattato, idem per Defrel. Al tecnico piace, ma il prezzo è troppo alto per la Sampdoria. I giallorossi aveva già ricevuto parecchie richieste a gennaio, specialmente dalla Premier. Alla fine l'attaccante è rimasto a Genova - anche per l'infortunio di Caprari - ma i gradimenti ci sono e non dovrebbe essere complicato trovare una soluzione.



Per Tonelli e Saponara invece la Samp farà altre valutazioni. Il centrale difensivo è un pallino di Giampaolo, e Ferrero secondo Sampnews24.com vorrebbe ridiscutere la cifra con il Napoli. Trattare con Giuntoli e De Laurentiis però non è semplice: difficilmente il club azzurro farà sconti. Inoltre i blucerchiati dovrebbero soppesare con attenzione il numero di presenze da qui alla fine della stagione. Incerto invece il futuro di Saponara. Il riscatto del trequartista porterebbe la spesa complessiva a 51,5 milioni di euro.