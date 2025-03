AFP via Getty Images

Otto esplusioni stagionali: laha un evidente problema con i cartellini rossi, ma il club blucerchiato adesso è furioso per un andamento che sta diventando significativo e preoccupante. Il dato dei cartellini viene ritenuto allarmante dall'ambiente e dalla società. La Sampma quello che colpisce è il dettaglio delle partite recenti. Nelle ultimeQuasi sempre, tranne che a Bolzano, la Samp è riuscita a sopperire all'inferiorità numerica, ma la media è inquietante, e rischia di inficiare la corsa alla salvezza.

Ieri Semplici è stato particolarmente diplomatico: "Mi dicono che Niang non abbia proprio colpito l'avversario. Mi dispiace essere rimasti in dieci perché a quel punto la tendenza era tornata a favore nostro...E mi dispiace anche che una partita così importante possa essere pregiudicata da un errore. Capita anche a noi allenatori di sbagliare, sicuramente. Però vai a fuorviare il finale di una partita che in quel momento poteva diventare a nostro favore".

Il Var tra l'altro da regolamento non può intervenire sui cartellini gialli, neppure quelli che determinano un'espulsione. Al termine della gara, la Sampdoria era furiosa. Beruatto e Sibilli erano indiavolati, la panchina inferocita, così come il ds Accardi vicino all'ingresso degli spogliatoi. In tribuna a Reggio poi erano, che rappresentano i club in Lega. La Sampdoria deve intervenire, e presumibilmente si faràcon i vertici arbitrali. La giornata era già stata particolare dal punto di vista del direttore di gara: Rocchi l'aveva inizialmente valutata come una partita delicata, da arbitro esperto, designando Aureliano. Il fischietto però a causa di un infortunio al polpaccio era stato sostituito quattro giorni fa da Marinelli. Purtroppo, p