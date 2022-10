Sono ore di riflessione in casa Sampdoria, in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore blucerchiato. Uno dei papabili, in questo momento, è Claudio Ranieri, tecnico che sino ad un paio di anni fa guidava la formazione genovese. In mattinata Ranieri aveva tagliato corto a precisa domanda sulla panchina: "Non posso rispondere concretamente su niente, al momento so quello che leggo" aveva dichiarato a Radio Rai. Adesso, però, circolano altre frasi del mister.



Il Secolo XIX parla di una grossa apertura da parte dell'ex Leicester alla Samp, attribuendogli pure il seguente virgolettato: "Tornerei anche a piedi, resto in attesa di una chiamata". Il problema economico, secondo il quotidiano, non sussisterebbe perché Ranieri sarebbe ben consapevole della situazione economica doriana e disposto a venire incontro alla Samp.