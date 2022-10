Il post Giampaolo, in casa Sampdoria, è già cominciato. Il confronto tra Marco Lanna e Antonio Romei, Gianni Panconi, Alberto Bosco, Carlo Osti e Daniele Faggiano è iniziato ieri sera, nella pancia del Ferraris, ed è stato aggiornato a questa mattina, quando il direttivo blucerchiato si ritroverà per discutere del futuro tecnico doriano. Il confronto, scrive Sampnews24.com, verrà esteso anche a Massimo Ferrero.



La scelta, ovviamente, non piacerà molto ai tifosi. Il motivo di tale decisione pare essere (anche) legale: un passaggio con la proprietà Ferrero è necessario, e la scelta del tecnico dovrà essere condivisa. Il CdA vuole evitare possibili azioni di responsabilità civile. Tramite Vanessa e Giorgio, intestatari delle quote, il Viperetta potrebbe portare in tribunale l’attuale consiglio per le scelte compiute a “danno” della Sampdoria. I Ferrero in futuro potrebbero rivalersi contro chi ha amministrato il club e chiedere un risarcimento.