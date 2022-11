Per la Sampdoria è una stagione difficilissima dal punto di vista sportivo. Eppure, un giocatore della rosa blucerchiata sta vivendo un bel momento a livello personale, ed è Daniele Montevago. Palermitano, classe 2003, è stato promosso dalla Primavera per completare il reparto offensivo, e ha subito approfittato delle chance concesse da Stankovic. Esordio con l'Inter a San Siro, titolare con Fiorentina e Torino: il mese di novembre resterà indelebile nella memoria del ragazzo.



Adesso Montevago, dopo la partita con il Lecce, partirà con la prima squadra per il ritiro in Turchia, cercando di far parte stabilmente del gruppo e, magari, guadagnarsi un adeguamento contrattuale.. La speranza è che il ragazzo possa diventare anche un nome spendibile sul mercato, considerando le difficoltà economiche. Sampnews24.com oltretutto racconta un retroscena di mercato: nel 2016, prima di passare al Palermo, Montevago sostenne una prova con due squadre di Serie A, la Juventus e proprio il Genoa. Né il club bianconero, né quello rossoblù dissero sì al suo ingaggio, e da lì la storia di Montevago ha preso un'altra piega, sino all'esordio tra i grandi alla Scala del calcio.