Si riparte dal capitano. Dal capocannoniere della Serie A. In attesa di sciogliere il nodo allenatore, la Sampdoria valuta le strategie per il mercato, e pensa ad una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l'attacco blucerchiato. Il caposaldo da cui ripartire, però, c'è e si chiama Fabio Quagliarella. Se il nuovo allenatore doriano darà il suo assenso, da Corte Lambruschini inizieranno immediatamente a discutere il rinnovo contrattuale per il suo numero 27, che attualmente ha un contratto nel 2020 e che a Genova si trova benissimo, nonostante le sirene provenienti da Napoli.



Per il resto dei componenti del reparto avanzato secondo La Gazzetta dello Sport si preannuncia una trasformazione radicale. Gabbiadini non ha convinto, serve un rapido cambio di tendenza e non mancano i sondaggi per lui. Caprari in teoria è considerato un punto fermo, ma potrebbe generare una corposa plusvalenza ed era già stato ad un passo dall'addio a gennaio, prima dell'infortunio. Inoltre, vanta anche parecchi estimatori. In forte dubbio anche il riscatto di Defrel, mentre Sau potrebbe andare al Brescia.



C'è poi da valutare anche il rientro di Kownacki, che esaurirà il suo prestito con il Fortuna Dusseldorf. Con Giampaolo ancora in panchina avrebbe quasi sicuramente salutato, con un nuovo allenatore dovrà valutare il futuro. A Genova rientrerà anche Bonazzoli, che però interessa a Chievo, Verona e Cremonese.