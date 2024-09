Sampdoria, brutte notizie: si ferma Tutino, Cosenza a rischio

Potrebbe non concretizzarsi il ritorno del grande ex Gennaro. L'attaccante della, arrivato dal club calabrese in estate dopo una lunga telenovela, era atteso domenica al 'Marulla' da un match che si preannunciava sicuramente stimolante. Una parte della tifoseria rossoblù infatti non aveva preso benissimo la sua partenza, e la vicenda della cessione dell'attaccante era stata molto tormentata anche per il club. C'era quindi grande curiosità e attesa per l'accoglienza riservata al giocatore, eppure una botta presa dalla punta partenopea in occasione dell'amichevole in famiglia con la Primavera blucerchiata mette in dubbio la sua presenza.

Tutino aveva giocato oltre un'ora, ed era stato sostituito da Sottil insieme ad altri calciatori, e non aveva mostrato problemi. Nei giorni scorsi però ha accusato untanto è vero che ieri è rimasto a riposo, sottoponendosi a terapie. Il muscolo interessato sarebbe il flessore della coscia, ma la reale entità dell'infortunio deve ancora essere valutata dalla società. La sensazione è che in generale il club sia tranquillo, anche se la partita con il Cosenza è sicuramente a forte rischio. Tutino però potrebbe tornare a disposizione già con il. Nel frattempo, la Samp ha quasi completamente recuperato. L'idea di Sottil sarebbe quella di sostituire Tutino inizialmente con Sekulov, dando poi spazio a gara in corso all'ex Milan, al rientro dopo l'infortunio patito con il Como esattamente un mese fa.