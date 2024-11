Sampdoria, Romagnoli operato: tornerà a Genova nei prossimi giorni

Ladeve fare i conti con un pesante infortunio che complica ulteriormente la già delicata situazione della sua difesa. Simoneè fermato dopo soli 30 secondi dall’inizio della partita contro il Palermo, e fin da subito era chiaro che il problema fosse serio.Gli esami diagnostici hanno confermato i peggiori timori:. Dopo alcuni giorni di consulti medici e visite specialistiche, ieri il difensore centrale è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna. L’operazione è stata eseguita con successo dall’equipe guidata dal professor Stefano, un luminare nel campo della chirurgia ortopedica.

Conclusa la fase chirurgica, Romagnoli trascorrerà alcuni giorni di degenza prima didove inizierà il lungo percorso di riabilitazione. Per un infortunio di questa gravità, i tempi di recupero si aggirano intorno ai 6-8 mesi, rendendo improbabile un suo rientro in campo prima della fine della stagione. L’assenza di Romagnoli rappresenta un duro colpo per mister Sottil, che si ritrova con una difesa già in difficoltà. E' probabile che Accardi vada quindi sul mercato per individuare un centrale di esperienza per sostituire Romagnoli.