Sampdoria-Sottil, fiducia a tempo? La partita con il Catanzaro è cruciale

Il malumore calcistico a Genova è evidente: lasta faticando e sulla graticola è finito l'allenatore mister Andrea. Parte del pubblico blucerchiato già da giorni chiede l'esonero del mister, a cui la società ha confermato la fiducia anche lunedì, quando si era diffusa la voce di un possibile allontanamento del tecnico. All'allenatore vengono contestati modulo, cambi di formazione, scelte iniziali e i vari 'casi' Borini, Kasami e Pedrola, oltre che ad alcune dichiarazioni post partita particolarmente indigeste.A parole, il sostegno della proprietà e della dirigenza non è mai mancato anche se lunedì il presidente Manfredi e Accardi hanno avuto un confronto tecnico con Sottil. I colloqui tra Sottil e Accardi comunque a Bogliasco sono quotidiani. Attualmente sotto pressione ci sarebbero soprattutto i calciatori, a cui viene chiesta una risposta immediata e un cambio passo istantaneo. La linea societaria secondo Il Secolo XIOX è che non si cambia, ma secondo il quotidiano una battuta d'arresto sabato con il Catanzaro potrebbe cambiare prospettive immediatamente anche perché la pazienza della piazza è esaurita.

La vittoria con i calabresi è l'unica opzione, ogni altro risultato al Ferraris, dove la Samp sta faticando, aprirebbe scenari diversi, compresi quelli di un possibilema chiamerebbe in causa anche la società, da cui i tifosi si aspettano un segnale forte anche perché l'obiettivo stagionale dichiarato e evidente è quello del ritorno in Serie A. Altri piazzamenti sarebbero considerati fallimentari. Fiducia a tempo quindi almeno sino a Catanzaro, sperando in un successo che semplificherebbe molto la vita societaria.