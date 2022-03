Anche se sul campo il suo minutaggio sta diminuendo, il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella resta molto importante per gli equilibri della squadra e soprattutto per l'esperienza che mette a disposizione dei compagni. In particolare, sono i più giovani o i volti nuovi della Serie A ad attingere alla fonte del centravanti stabiese.



Il Secolo XIX oggi racconta come in particolare due calciatori vengano spesso 'catechizzati' da Quagliarella. Si tratta del trequartista Abdelhamid Sabiri e del centrocampista Ronaldo Vieira. Non è inusuale, ad esempio, che al termine dell'allenamento il giocatore marocchino e il compagno inglese si trattengano al campo proprio con Quagliarella, sempre prodigo di indicazioni tecnico-tattiche. In particolare, negli ultimi tempi il numero 27 sembra essersi dedicato con particolare attenzione proprio a Sabiri, grande protagonista nel successo di Venezia.