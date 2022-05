Il sostegno delle vecchie glorie blucerchiate avrebbe dovuto essere il valore aggiunto per centrare la salvezza, che però è arrivata già ieri dopo le sconfitte di Cagliari e, soprattutto, Genoa: così, il pomeriggio di Marassi si è trasformato in una grande festa per la Sampdoria, festa che va ben oltre la gara con la Fiorentina.



TRIBUTO - Prima della partita, le leggende del Doria, ovvero i campioni del 1991 e di Wembley, hanno fatto un giro di campo sotto gli applausi scroscianti dei tifosi. Il presidente Lanna, una leggenda lui stesso, ha dichiarato: "Non c’è futuro senza storia ed è questo il motivo per il quale teniamo moltissimo a questo progetto. Chi ha indossato la nostra maglia sa cosa significa il senso di appartenenza blucerchiato e lo porta sempre con sé. Abbiamo scelto di lanciare l’iniziativa in occasione di una partita importantissima per tutti noi proprio per sentirci ancora più uniti, più forti, tutti figli di una stessa Sampdoria".



IL FUNERALE DEL GENOA - Tutto coincide con la retrocessione dei rivali del Genoa, occasione della quale il tifo organizzato della Samp ha preparato una vera e propria processione funebre, prevista per dopo il fischio finale, con tanto di candele e croci.