La Sampdoria è al lavoro per aggiustare e correggere la rosa da consegnare a mister Giampaolo. In caso dovesse partire Leris, il club blucerchiato potrebbe cercare di arrivare ad uno dei suoi sogni di mercato, ossia Riccardo Orsolini, esterno di proprietà del Bologna.



La pista che conduce all'esterno classe 1997 di proprietà dei rossoblù, però, non è affatto semplice, così come non è affatto semplice riaprire il discorso Marko Pjaca con la Juventus. Il Secolo XIX fa anche il nome del croato, rimasto ai margini del club bianconero, ma ipotizzare un 'Pjaca bis' con la Juve dopo il primo rifiuto da parte dell'attaccante in questo momento è poco plausibile.