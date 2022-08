La Sampdoria ha una nuova idea di mercato. I blucerchiati, alla ricerca di un centrocampista, starebbero pensando di riportare in Italia una vecchia conoscenza del campionato tricolore e in particolare della Juventus, ossia Mario Lemina.



Gabonese, classe 1993, Lemina era stato portato in Serie A dalla Vecchia Signora nel 2015-2016. Dopo un biennio in bianconero, il centrocampista aveva iniziato il suo pellegrinaggio tra Inghilterra, Turchia e, per ultima, Francia al Nizza. Secondo Sportitalia adesso la trattativa con la squadra rossonera sarebbe ben avviata, e si potrebbe chiudere a breve. Attualmente Lemina non rientra nei piani del Nizza.