Sampdoria, Semplici: "Abbiamo preso un cazzotto, ma vedo la luce. Ecco cosa voglio dal mercato"

L'allenatore della, Leonardo, nonostate il k.o. con il Pisa e l'ennesima prestazione senza punti dei blucerchiati trova comunque qualcosa da salvare nella gara disputata ieri sera al Ferraris: "Ho iniziato aa intravedere il percorso da fare" ha detto nel post gara il tecnico. "Abbiamo fatto una partita lucida nel gioco e nella determinazione contro una grande squadra ora favorita per la vittoria del torneo. Sì, nel finale siamo stati meno lucidi ma abbiamoquando l'inerzia era a nostro favore. Però potevamo pareggiare con Akinsanmiro".

"Abbiamo concesso solo un colpo di testa e l'azione del gol che vanifica il tutto, ma ai ragazzi ho detto alla fine che se giochiamo così ne perderemo meno e sarà più facile vincere" aggiunge il mister. "Sì, in fase offensiva abbiamo avuto difficoltà, ma il baricentro era più alto. Le gare con Carrarese e Pisa mi danno speranza per il futuro., di piccoli passi gara dopo gara: inutile pensare ora a playoff o Serie A, la classifica va guardata e dice questo, abbiamo la convinzione di risalire, il campo dirà come e quando".

Tra i tifosi ha fatto discutere la richiesta di Semplici di applaudire la squadra, fischiata a fine gara: "Gli ho chiesto dii ragazzi perché hanno dato tutto. Li capisco, non si vince da due mesi, c'erano altre premesse ma ora siamo così e visto che i tifosi sono determinanti per il nostro rendimento chiedo di stare compatti. Ma li ringrazio e spiace avergli dato un'altra delusione". E sul mercato: "Siamo d'accordo con la società, vorrei una rosa di 22-23 calciatori, mi mette in difficoltà mandare giocatori in tribuna. Davanti sto dando fiducia a Coda e Tutino, negli ultimi anni sono sempre andati in doppia cifra". Argomento turn over: "Non vedo alternative ora in avanti? Lo avete detto voi.... Melle? Ha un fastidio agli adduttori ma nulla di serio".