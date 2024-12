Sampdoria, in arrivo un difensore: ecco chi è

Getty Images

Lasi muove in anticipo per il mercato di gennaio con l’obiettivo di raddrizzare una stagione fin qui complicata. Tra le priorità del club blucerchiato c’è senza dubbio il reparto difensivo, attualmente in piena emergenza a causa dei numerosi infortuni.Mister Semplici, infatti, deve fare i conti con le assenze prolungate di Bereszynski, Romagnoli e Ferrari, che hanno lasciato la squadra con una coperta cortissima in retroguardia. Per sopperire a queste mancanze, nelle ultime gare sono stati, o addirittura il terzino Veroli, schierati come centrali in una linea a tre. L’unico difensore centrale di ruolo disponibile è Pio Riccio, ma le sue prestazioni altalenanti e il limitato utilizzo di Vulikic hanno reso evidente la necessità di rinforzi immediati.

Secondo Gianluca Di Marzio in quest’ottica, la Sampdoria avrebbe già avviato i contatti per Francesco, giovane difensore della. Classe 2002, Folino ha maturato un’esperienza significativa nonostante la giovane età, cresciuto calcisticamente tra Empoli, Carrarese e ora Juve Stabia. In questa stagione di Serie B, il centrale ha collezionato 14 presenze, dimostrando solidità difensiva e un’ottima propensione offensiva, con due reti all’attivo. Il ragazzo sarebbe in arrivo in blucerchiato.