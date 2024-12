Sampdoria, le pagelle di CM: Tutino impalpabile esce tra i fischi, Meulensteen il migliore

Getty Images

respinge in area un insidioso cross su piazzato ospite dopo appena quattro minuti di gioco. Para anche il tentativo di testa di Toure che svetta sopra alla difesa doriana. Tramoni lo infila da due pasi: stringe troppo su Moreo quando l’esterno ospite imbuca per Tramoni tutto solo. Peccato perché sino a quel momento era stato attento.: fa il difensore ma lavora due ottimi palloni per Coda, prima con un lancio e poi aggiustando la sfera per la conclusione del numero 9 doriano. Nel secondo tempo una sua chiusura vale quanto un gol. E’ il migliore del Doria, esce per infortunio e questa potrebbe essere una brutta tegola.

(dal 30’ s.t.con l’infortunio del suo centrale i blucerchiati passano a quattro dietro, lo spagnolo si piazza largo a sinistra. Entra male e sbaglia tanto).: da braccetto bene, rischia anche poco. Una delle pochissime note positive di giornata per la Samp è aver trovato un difensore affidabile.: tutto sommato, a destra fa il suo.la prima cosa buona la fa al cinquantesimo, quando sradica un pallone e riparte. Primo tempo di grande confusione, nella ripresa migliora ma è troppo distratto e macchinoso. Ha sul sinistro una palla invitante ma la mette tra le mani di Semper.

: gioca una partita diligente e di cuore, ma non riesce a seguire Tramoni quando il trequartista ospite si infila e batte Ghidotti. Peccato, la disattenzione gli costa un voto.(dal 36’ s.t.: fa legna, poco presente in fase offensiva, sbaglia anche tanti cross, anche se il suo compito sarebbe quello di dare densità e schermatura a Yepes.(dal 26’ s.t.anche lui non restituisce brillantezza al reparto nonostante sia fresco): serve a Tutino un pallone d’oro dopo una sgroppata sulla sinistra. Ha tanta corsa, ma non riesce mai ad innescarla perché dalla sua parte c’è un Toure fisicamente straripante.

: in spaccata a due passi dalla porta manda il pallone alto dopo soli cinque giri d’orologio. Fumoso per oltre un’ora, ha la possibilità di una bella ripartenza servendo Coda ma l’opportunità non si concretizza. Esce fischiato e impalpabile.(dal 36’ s.t..): chiama Semper alla parata - semplice - con una zuccata complessa. Poi su un pallone spiovente di Meulensteen cerca la super giocata con un destro al volo fuori di poco. A fine primo tempo ci prova con un piazzato su cui è reattivo il portiere ospite. Un po’ lento su un bel contropiede.(dal 26’ s.t.va a fare il terminale offensivo in una situazione non facile, a livello ambientale e psicologico. Sempre guardato a vista dai difensori ospiti, ha pochissimo spazio).

All.: risultato bugiardo, la Sampdoria gioca un buon primo tempo, e nella ripresa è punita dalla prima disattenzione. Appena va sotto, la Samp perde tutte le sue fragili certezze e quello che di buono aveva fatto sino a quel momento. Forse aspetta troppo per i cambi. Peccato. Adesso serve una mezza rivoluzione a gennaio.