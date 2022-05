In casa Sampdoria, al termine della stagione verranno perfezionate numerose situazioni. In particolare, ad esempio, termineranno i prestiti di tre giocatori, Stefano Sensi, Vladyslav Supryaga e Giangiacomo Magnani e il Doria non riscatterà i tre giocatori. Il centrocampista farà ritorno all'Inter, l'attaccante alla Dinamo Kiev e il difensore al Verona, fa sapere Il Secolo XIX.



C'è poi un'altra situazione da definire, che riguarda Maya Yoshida. Il centrale ha giocato poco, ed avendo un alto ingaggio potrebbe essere sacrificato in estate. L'ex Southampton ha richieste dal Giappone, e pure da alcune società del Golfo.