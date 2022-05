Uno dei volti copertina di questaè senza ombra di dubbio Abdelhamid. Eroe del derby, tra i migliori in campo con la Fiorentina, il trequartista è stato subito sommerso dall'affetto dei tifosi blucerchiati. E la cosa, ovviamente, gli fa parecchio piacere: "Mi piace molto, sono felice. Anche io 15 anni fa ammiravo i giocatori della prima squadra. Giocavo sempre a calcio in strada con gli amici, per divertimento:" ha raccontato a Il Secolo XIX. Un altro obiettivo era la salvezza: "Ho visto solo la gara del Cagliari ma ero sereno, convinto che potevamo battere la Fiorentina. Qui sto bene, la Samp mi piace: negli ultimi 3-4 mesi non abbiamo giocato molto bene ma la squadra è forte e appena abbiamo avuto" prosegue Sabiri parlando del riscatto obbligatorio in caso di salvezza. "Quando sono arrivato ho detto che volevo diventare importante per la Samp. Ora l’obiettivo è diventarlo ancora di più.Il gol nel derby stato molto importante e mi fa molto piacere aver dato gioia ai tifosi. Ma per me segnare con il Genoa o contro un’altra è uguale: le gare valgono sempre tre punti.. Il fotomontaggio di Boselli? L'ho visto, però l’importante per me era che la Samp fosse salva in A,".Sabiri preferisce gli assist o i gol? "Per me è uguale. Io sono un trequartista anche se nelle ultime gare ho giocato sull’esterno ma questo è il mio lavoro: aiutare la squadra e le punte.: mi ha aiutato, non era facile abituarmi alla Serie A e so che devo crescere ancora tanto per starci. Ogni giocatore al mondo vuole uno stadio caldo come il nostro, con 20-30 mila tifosi, ti dà una grande spinta".Sabiri ha stretto due amicizie particolari, una con Colley ("E' mio fratello") e una con la signora Franca, la sua vicina di casa: "Certo, Franca è la miaA Genova mi sento a casa, c’è grande affetto. Mi hanno appena regalato il simbolo della Samp con la bandiera del mio Marocco, ho apprezzato molto" A proposito di Marocco, la Nazionale è un obiettivo? "Non lo so… È il mio sogno, vediamo". L'obiettivo a breve termine invece adesso potrebbe essere un gol all'Inter: "Speriamo di sì, ma la cosa più importante è fare una partita seria come con la Fiorentina e finire al massimo".