Sampdoria, si studia un modo per reintegrare Borini. Niang infortunato salta il Cittadella

Fabiolavora ormai stabilmente in gruppo e partecipa regolarmente alle esercitazioni tattiche con la Sampdoria, dopo mesi da separato in casa, ma non sarà a disposizione per la sfida contro il Cittadella. La sua situazione resta legata a un possibileche dipenderà da una lettura diversa del regolamento, ancora tutta da esplorare. Tecnicamente infatti non sarebbero previste variazioni all'elenco consegnato tempo fa, ma il Doria sta facendo alcune valutazioni in merito.Al vaglio c'è la possibilità che il rientro possa avvenire anche per sostituire infortunati non recenti macome Bellemo, Tutino e Ioannou, scrive Il Secolo XIX. In merito a questo argomento, il direttore sportivo Andrea Mancini ha chiarito: "Stiamo valutando internamente cosa si può fare e cosa no. Ora Fabio è in gruppo e conoscendolo, anche solo allenandosi con i compagni, il suo carisma può darci una grossa mano."

Situazione diversa ma altrettanto complicata per M'Baye. L’attaccante si è fermato martedì per une anche ieri si è limitato alle terapie. Non si allena da due giorni e la sua presenza contro il Cittadella è da escludere, salvo clamorosi sviluppi dell’ultima ora. Evani ha ammesso che la coppia con Coda è un’opzione concreta, ma ha anche precisato: "Sì, certo che possono giocare insieme, ma Niang."