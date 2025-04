Andrea Mancini: "La Sampdoria è la seconda pelle di papà, mi darà consigli. Sembra una favola"

Getty Images

Andreaè il nuovo direttore sportivo della Sampdoria. Figlio di Roberto, bandiera blucerchiata e leggenda del calcio italiano, Andrea arriva a Genova con emozione, consapevolezza e un legame profondo con questi colori. Una storia che sa di destino: "Sembra una. E le favole solitamente sono a lieto fine."Mancini non nasconde l’affetto per un club che sente come casa: "Sì, come canta Venditti, certi amori non finiscono mai. La Samp è unica in questo, ci sono ex compagni che vanno a cena insieme ogni mese dopo 30 anni. Il presidente Manfredi ha fatto uncercando di ricreare i valori della famiglia Sampdoria. E Luca è qui con noi, ci darà una grande mano."

E poi c’è suo padre Roberto, più che un mentore: "Per me non è un amico, è il mio papà., ne è il primo tifoso, qui è arrivato da ragazzino ed è andato via quasi a fine carriera.come faceva già l'anno scorso. Il contatto è giornaliero." Lo sguardo però è rivolto al presente: "Il futuro ora è il Cittadella. Sentivo che sarei tornato, ma non così presto. Da un lato mi spiace, se cambi vuol dire che qualcosa non andava ma ringrazio il presidente. Provo un'emozione immensa a essere qui, vedere così la Samp mi faceva stare male tutti i weekend, ringrazio il Barcellona e Deco che mi hanno liberato. Sono anche più carico dell'anno scorso."

Non mancano fiducia e determinazione: "La rosa è importante, il calcio sa essere indecifrabile: di sicuro vale più della classifica che ha.devono ritrovare spensieratezza, tornare a sorridere, ricordarsi che fanno il mestiere più bello del mondo." Infine, un appello ai tifosi: "Per me abbiamo la tifoseria più bella del mondo. Senza i tifosi non ci sarebbe neanche la Sampdoria.sono sicuro che sarà così. Ne usciremo insieme da questa situazione."