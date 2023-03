Doveva andare in scena ieri, al massimo oggi, l'incontro tra Massimo Ferrero e l'attuale Consiglio di Amministrazione della Sampdoria. In realtà, il faccia a faccia tra l'ex presidente blucerchiato e il board direttivo è slittato, probabilmente alla prossima settimana.



Ferrero, che ha intrattenuto una fitta corrispondenza via mail con i membri del CdA, sembra intenzionato a convocare l'assemblea degli azionisti. Nell'incontro la sua volontà sarebbe quella di parlare della ripartizione delle competenze nella composizione negoziata. Il Viperetta vorrebbe riprendere in mano le redini del club. Il suo desiderio sarebbe che Bissocoli, l'esperto incaricato dalla Camera di Commercio di affiancare il CdA nella composizione negoziata, si interfacciasse con lui e non con Lanna, Panconi, Romei e Bosco.