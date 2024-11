Sampdoria, Sottil: "Abbiamo fatto meglio di Palermo. Esonero? Penso al Sassuolo"

Redazione Calciomercato

L'allenatore dellaAndreaha commentato la partita pareggiata per 3-3 dai blucerchiati con il Catanzaro: "Analizzo la partita in maniera lucida,Nei gol ci sono delle disattenzioni. Sui gol piazzati ci deve essere più lucidità. I ragazzi hanno dato tutto, non siamo contenti anzi più arrabbiati dei nostri tifosi che li comprendo. Le mia responsabilità sono quelle di mettere a posto queste cose. E’ un momento tosto, io devo lavorare e mettere a posto queste cose. Adesso pensiamo al Sassuolo".

"Il Catanzaro oggi ha segnato su angolo e punizioni laterali, in quelle circostanze noi dobbiamo essere più attenti. Oggi il gioco è, volevamo i tre punti" prosegue Sottil. "Non basta volevamo fare di più. In determinati frangenti ci vuole esperienza per non prendere questi gol evitabili. L'esonero? Sono concentrato per fare allenatore e pensare a preparare le partite come quella contro il Sassuolo. Il mio pensiero è la squadra".A. Non è il momento degli alibi. I rientri andranno ad arricchire le alternative e le situazioni all’interno della partita. Dobbiamo sorpassaere il momento cercando di stare leggeri. Dobbiamo ingranare uno o due vittorie di fila per trovare serernità".

Capitolo singoli: "Leonardi è entrato, messo in prima squadra perchè ha qualità importanti e lo tratto come un giocatore effettivo. Dobbiamo trovare la giusta determinazione.ha sbagliato un gol facile,ma dobbiamo lavorare e solo con compattezza si può uscirne. Pedrola non ha fatto una settimana di alta intensità. Da Palermo era tanto che non giocava quindi ho preferito Sekulov che ha fatto una buona partita. Pedrola è un giocatore quando cala il ritmolui diventa pericolso. Dobbiamo portarlo ad una condizione fisica che è simile a quella dei nostri parametri".