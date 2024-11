Sampdoria, crisi senza fine: squadra fischiata e contestata dopo il 3-3 con il Catanzaro

Getty Images

I blucerchiati, che sono andati due volte in vantaggio, hanno subito il 2-3 (tripletta di Pietro Iemmello), e hanno pareggiato con il giovane Simone Leonardi in pieno recupero, sono stati aspramenteUna contestazione durissima da parte deche, al fischio finale di Tremolada, ha prima fischiato e poi fatto partire dei cori che non lasciano spazio a molte interpretazioni. Quando la squadra è andata sotto lablucerchiata è stata accolta da cori come, segno che la pazienza dei tifosi della Sampdoria è finita.

Al momento i blucerchiati si trovano acon un distacco dal Sassuolo di altrettante lunghezze., seconda e terza, che, però, devono ancora giocare contro Palermo e Cosenza.dopo il terzo punto raccolto nelle ultime cinque giornate. Il tecnico, arrivato per sostituire Andrea Pirlo, non ha dato la scossa sperata e ha raccolto, fin qui, appenaPochi, troppo pochi per ambire alla promozione diretta, l’obiettivo di inizio anno. Saranno giorni di confronto a Bogliasco.