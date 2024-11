Sampdoria, le pagelle di CM: Sottil al capolinea?

Getty Images

: smanaccia un pallone che fa correre un brivido ai tifosi doriani al quarto d’ora. Sui gol non sembra avere colpe specifiche, ma comunque risente dell’insicurezza generale.: qualche chiusura interessante, un paio di cross, non impeccabile nel piazzamento sul terzo gol.(dal 33’ s.t.si piazza in mezzo al campo ma nel finale fa praticamente l’attaccante aggiunto, senza successo.): gioca bene per sessanta minuti, guidando la difesa. Peccato per l’intervento irruento che causa il rigore. Subito dopo, Iemmello gli salta in testa e infila la tripletta.

si dimentica totalmente di Iemmello quando il numero 9 ospite infilza Silvestri per la prima volta, se lo lascia sfilare alle spalle e non lo segue. Troppe incertezze.: inizia propositivo, poi cala come tutta la Samp. Però da una sua incursione al novantesimo arriva il gol di Leonardi.: non è lucido come al solito, bene in interdizione, male in costruzione come tutta la Samp.(dal 33’ s.t.: perde un paio di palloni terribili e non riesce a sfruttare la sua freschezza).è il regista della Samp, più di Yepes. Però gli manca un po’ di mordente.

: nella prima frazione di gioco commette un sacco di errori. Nella ripresa ha un paio di spunti, e poco altro.(dal 28’ s.t.: cerca di schiacciare sull’acceleratore e di attaccare a destra in velocità ma è confuso): nella prima frazione sembra un po’ faticare a trovare la posizione giusta. Parte meglio nel secondo tempo, imbuca una bella palla per Sekulov. Freddo sul dischetto, nel finale si divora un gol clamoroso.qualche buona sgroppata sulla destra, prende fiducia e spinge per tutto il primo tempo. Nel posto giusto al momento giusto, infila la rete dell’1-0 a due passi da Pigliacelli. Ci riprova al cinquantesimo ma sfiora la traversa.

(dal 22’ s.t.: ha tecnica e qualità, chiama Pigliacelli alla gran parata con una sassata da fuori e subito dopo mette un pallone interessante per Tutino).: Sottil gli dà ancora una volta fiducia, e la prima palla gol del match capita sul suo piede. Il destro da buona posizione però esce di poco. A fine primo tempo, tenta la girata di testa e non inquadra di poco la porta. Da un suo assist sporcato dalla difesa ospite nasce il gol del vantaggio doriano. Nella ripresa impalpabile.(dal 28’ s.t.: giornata difficilissima per entrare in campo, lo fa con personalità. Trova un gol da sogno per lui, nel finale regala un cioccolatino a Tutino che sciupa tutto).

All.probabilmente è al capolinea. La Samp si fa rimontare, non è in grado di tenere u vantaggio, ha poche idee confuse. Non raddrizza la gara neppure nel finale con i cambi e l'uomo in più, esce tra i fischi. Il pubblico doriano merita risposte.