Sampdoria, Sottil è contento: "Tanto di positivo, è quello che voglio vedere sempre"

Mister Andreanon è deluso per il punto di Palermo. Anzi, il tecnico dellaha sottolineato gli aspetti da cui ripartire nel post partita: ", il brutto colpo di Pisa, il ritiro. La difficoltà su questo campo é data dalla qualità del Palermo, sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile" ha spiegato il tecnico. "Il Palermo ha creato tanto perché davanti ha qualità e velocità, è forte e qualche rischio lo abbiamo corso pure noi abbiamo avuto una palla in area alla fine con Leonardi, ha fatto una grande sterzata, se la palla restava lì, magari troviamo la stoccata e vinciamo".

Il pareggio secondo l'allenatore è importante "Appena è iniziata la gara c'è stato l'infortunio di Romagnoli anche se Ferrari ha fatto una partita incredibile. Gli faccio i complimenti come a tutti i ragazzi. C'è stato il cambio di sistema di gioco (4-2-3-1) dobbiamo migliorare nelle due fasi, ma ci sono stati bei fraseggi, i ragazzi hanno anche giocato un buon calcio. Il gol dell'1-1 preso purtroppo allo scadere del primo tempo, poteva darci una mazzata, ma abbiamo reagito nella ripresa, siamo andati a pressare. Io ci vedo un grande punto, chiaramente dobbiamo perfezionarci".

Note positive: "La prestazione di Silvestri, io l'ho messo fuori, è stato anche criticato,Marco è una portiere di grande livello e un uomo serio" riporta Il Secolo XIX. "Tutino ha fatto un'ottima partita di sacrificio, come tutti, ha dato tantissimo, ha marcato il play per me lì, da sottopunta è nel posto ideale, ha esplosività e capacità di attaccare gli spazi, è bravo a lavorare palloni tra le linee per poi arrivare come ha fatto nel gol nel momento giusto. Però può fare anche la prima punta.Nino ha fatto molto bene ma non avevo dubbi, purtroppo si era fatto male nel momento sbagliato, avrebbe giocato a Cittadella, con il Brescia, Coda è un top della B ma va gestito, anche se col Catanzaro lo recupereremo.i. Per farli rendere al massimo i ragazzi devono giocare, da due mesi si allena con la squadra, sono sicuro che alzerà il ritmo, ha capacità incredibili di uno contro uno. Bellemo? Voglio portare i giocatori nella loro casa più adatta a livello tattico, Bellemo ha sempre giocato mediano a due, può fare la mezzala ma questa è la sua posizione ideale, ha fatto una gran partita".

Eppure, la classifica della Samp continua a piangere: "Volevamo un risultato prestigioso a Palermo,Sappiamo che dobbiamo crescere tanto, ora abbiamo una settimana di lavoro e il Catanzaro in casa. Da qui alla sosta vogliamo fare il massimo dei punti possibili".