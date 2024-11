Sampdoria, i tifosi a Bogliasco: "Vi sosteniamo ma ci siamo rotti, cambio di rotta subito per la A"

Getty Images

Ieri, per la prima volta dopo tantissimo tempo, i tifosi dellahanno potuto salire a Bogliasco per seguire da vicino l'allenamento della squadra di mister Sottil. E' stato un segnale della società, dal momento che la 'chiusura' di un centro sportivo storicamente aperto ai sostenitori doriani nel passato che perdurava da anni era mal digerita dal pubblico doriano. Per questo motivo in mattinata parecchi tifosi sono saliti al Mugnaini.La squadra, entrata in campo alle 11 con il presidente Manfredi e il ds Accardi, prima di iniziare la seduta è andata davanti al muro blucerchiato, che ha lanciato un messaggio preciso al gruppo: "Vogliamo dirvi due cose., soprattutto di vedere la Sampdoria quattordicesima o dodicesima in classifica, a due punti dalla retrocessione" è il messaggio degli Ultras, come riportato da Il Secolo XIX.

"Non sappiamo in quali squadre voi siete abituati a giocare, ma qua non funziona così.". Serve quindi un "Cambio di rotta. Da Palermo alla fine del campionato vogliamo una squadra che in campo combatta come noi sugli spalti". Alla fine il messaggio più chiaro: "Da adesso il tempo delle chiacchiere è finito, vogliamo vedere i giocatori che onorano la maglia che indossano.Noi crediamo in voi e siamo con voi, forza ragazzi". Dopo l'allenamento, i giocatori sono tornati dai tifosi per applaudirli e alcuni, come Pedrola Tutino e Silvestri, si sono anche fermati per autografi e foto.