Sampdoria, Sottil prepara la sfida contro il Cosenza: probabile difesa a tre e possibili sorprese in attacco

Lasi prepara ad affrontare il Cosenza, e le indicazioni che arrivano dal centro sportivo di Bogliasco parlano di un cambio tattico importante per mister Andrea. Il tecnico blucerchiato starebbe pensando di adottare una difesa a tre, con un modulo 3-5-2 per affrontare i calabresi nella prossima sfida di campionato.In porta, si potrebbe assistere a un esordio importante: Marcoè candidato a vestire per la prima volta la maglia da titolare. In difesa, Romagnoli – che negli ultimi giorni è stato precauzionalmente a riposo – sembra destinato a partire dall’inizio, anche se le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. A completare il terzetto arretrato ci saranno molto probabilmente Bereszynski e Veroli, mentre Riccio, l’ultimo arrivato, dovrebbe accomodarsi ancora una volta in panchina. A centrocampo potrebbero esserci ulteriori novità. La suggestione più interessante riguarda l’inserimento di, che potrebbe dare maggiore fisicità e qualità nella zona nevralgica del campo. Restano comunque aperti diversi ballottaggi, con Sottil che sta valutando attentamente le condizioni dei suoi uomini.

In attacco, la situazione appare più complicata. Gennarorischia infatti di dover saltare la partita a causa di alcuni problemi fisici. In caso di forfait, Sottil sembra intenzionato a puntare su, che dovrebbe affiancare Coda nel duo offensivo. Fabio Borini, reduce da un infortunio, sta proseguendo il suo recupero e potrebbe essere pronto a subentrare a partita in corso. Sarà quindi una Sampdoria con diverse novità quella che si presenterà contro il Cosenza, con un modulo inedito e una formazione che potrebbe riservare qualche sorpresa.