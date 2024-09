Getty Images

Sampdoria, il nuovo corso passerà anche dagli infortuni: ecco come Accardi ha scelto i suoi giocatori

un' ora fa



L'anno scorso, la Sampdoria ha vissuto una situazione davvero paradossale per quanto riguarda l'infermeria. Lo staff sanitario, finito al centro di numerose polemiche, aveva dovuto fronteggiare una marea di infortuni di vario tipo, parecchi piuttosto seri. Il nuovo corso targato Pietro Accardi invece si è concentrato in particolare su un aspetto ben preciso. Il nuovo direttore blucerchiato ha portato a Genova soltanto giocatori con tante presenze nello scorso campionato. Quelli con minutaggio minore erano invece finiti ai margini per scelta tecnica, e non per motivi fisici.



Il Secolo XIX di oggi fa una lista molto interessante e abbastanza impressionante in merito, sottolineando come i 15 acquisti dell'ultima sessione estiva abbiano giocato una media di 30,9 partite e di 2.340 minuti. A guidare la truppa dei più presenti sono Coda e Ghidotti, con 42 presenze. Seguono Vismara (40), Bellemo (37), Romagnoli e Tutino (36), Veroli (32), Vulikic (31), Akinsanmiro (29), Meulensteen (28), Sekulov (27), Ioannou (26) e Riccio- I due meno impiegati, Silvestri e Venuti (rispettivamete con18 gettoni e 15 apparizioni erano finiti ai margini delle rotazioni nelle varie squadre. La differenza con l'anno prima è lampante: nel 2023-2024 soltanto 6 giocatori doriani hanno totalizzato più di 30 partite in stagione: si tratta di Ghilardi, Stankovic, Yepes, Depaoli, De Luca e Giordano.