Sampdoria, Sottil su Borini e Barreca: "Scelta tecnica, ho carta bianca da Accardi"

Redazione Calciomercato

Inevitabilmente da giorni a Genova, sponda, si parla dell'esclusione di Fabioe Antoniodall'elenco dei giocatori convocati da misterper la partita di Cesena. Il tecnico blucerchiato, al termine della gara del Manuzzi, è stato ovviamente interrogato sulla questione. La sua risposta ha cercato di chiarire la questione: "In Serie B puoi portare 23 giocatori, non è una regola scritta da me e in trasferta porti tre portieri, non sai cosa può capitare nella notte o nel riscaldamento., ho possibilità di scegliere tra tanti giocatori tutti bravi e devo fare scelte numeriche" ha detto il tecnico, come riporta Il Secolo XIX.

Va detto anche che ciò che imputa parte della tifoseria è la decisione di tenere fuori un giocatore con le qualità di Borini, a discapito di altre convocazioni che non sembrano aver convinto particolarmente il pubblico blucerchiato. Ad esempio, Antonio La Gumina, preferito anche a Pedrola nonostante lo spagnolo fosse tornato finalmente a scaldarsi. L'allenatore spiega così la scelta: "Mando più giocatori a scaldare, poi durante la gara le idee possono cambiare e. Sono felice di avere Pedrola, ha caratteristiche diverse dagli altri, ricordiamoci che è stato fuori tanti mesi e lavora pienamente in gruppo da 15 giorni".

Sottil ha poi cercato di mantenere aperto uno spiraglio: "ho preso e prendo in considerazione tutti, non c'è preclusione per nessuno, lo dimostra il fatto che oggi, nonostante Yepes abbia fatto ottime gare, ho messo Meulensteen. In casi come Yepes vado in difficoltà: quando un giocatore fa tutto quello che gli chiedo e non gli do la maglia ma deve continuare così e lì i ragazzi hanno la mia grande stima e lo sanno. Faccio scelte per quello che ritengo meglio per la squadra, sempre per la Samp. Il mio mestiere è fare scelte, la sana competizione è la forza della squadra".