Il nome nuovo nell'ambito della possibile trattativa per l'acquisto della Sampdoria è quello di Stefano Versace, giovane imprenditore italiano che ha raggiunto il successo negli USA grazie ad una catena di gelaterie. L'imprenditore, tifoso blucerchiato, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo profilo Facebook in cui conferma l'interesse per la società di Corte Lambruschini:



"Ferrero ha fatto dal punto di vista finanziario un lavoro egregio nella Sampdoria. I conti li abbiamo analizzati e sono solidi. La società è sana. Possiamo disquisire sui modi comunicativi ma dal punto contabile chapeau. Le società di calcio sono ormai aziende vere e proprie che crescono con una buona gestione e con progetti supportati da asset altrimenti falliscono come negozi di scarpe, pescherie, fabbriche e aziende digitali. Quando seleziono un franchise valuta la sua capacità di fare impresa più che i capitali per farla crescere. Perché anche altri presidenti milionari hanno avuto squadre di calcio con alla fine “seru tituli”. Si vince e si resta vivi con progetti solidi. Ed è quello su cui stiamo lavorando".



Versace ha spiegato anche la sua idea imprenditoriale per le squadre: "Le società di calcio si mantengono con le revenue che arrivano solo da tre fonti:

- plusvalenze (che sono le stesse di tutti gli altri settori: compro una penna a 1 dollaro e la vendo a 3 dollari)

- diritti (tv, biglietti eccetera) che sappiamo andare per la maggior parte alle solite poche società di punta.

- premi per meriti sportivi (per definizione vanno a chi vince quindi a pochissimi).

Il lavoro di revenue con plusvalenze può avere anni no. L’importante è la solidità e la Samp è solida anche più di molte squadre blasonate. Il lavoro della nuova Sampdoria dovrà inevitabilmente passare per le fondamenta, cioè scuole calcio in America (tutta nord e sud) e Europa dove forgiare professionisti sin dai pulcini. il mio discorso è generale e valido per qualunque squadra. È il modello con cui vanno gestite. Il presidente della Sampdoria è Massimo Ferrero, saldamente al comando della nave Sampdoria".

Versace ha poi ammesso l'esistenza di vari elementi interessati all'acquisizione del Doria: "La mia vita professionale e non è trasparente. E continuerà ad esserlo." conclude.Foto: profilo Instagram Stefano Versace