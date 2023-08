Il ricorso presentato da Massimo Ferrero contro la Sampdoria e il passaggio di mano al duo Radrizzani-Manfredi è stato rigettato ieri dal Tribunale di Genova. Nulla da fare per il Viperetta, che sperava di bloccare ulteriori futuri aumenti di capitale, che andrebbero a diluire ulteriormente le quote in suo possesso. Difetto di "fumus bonis iuris" e di "periculum in mora", si legge nella decisione: in soldoni, ricorso non accoglibile perché avrebbe provocato un effetto dannoso nei confronti della società del tutto sproporzionato alla tutela del ricorrente.



Ferrero, però, esce ammaccato dalla vicenda. Il Viperetta infatti, oltre ad aver perso il ricorso, sarà costretto anche come da consuetudine a rifondere le spese legali. Il giudice Gibelli ha infatti deciso che la Sport Spettacolo, holding riconducibile al Viperetta, dovrà versare 20.000 euro di spese legali. Nell'ordinanza, una pagina intera è dedicata all'allora amministratore unico di Sport Spettacolo Massimo Ienca, nonché segretario della Samp. Ienca era stato accusato dai legali di Ferrero di eccesso di potere e infedeltà, il giudice invece ha valutato il suo operato professionale e corretto sia negli interessi di Sport Spettacolo Holding che della Sampdoria. Se non ci fosse stata la cessione dell’opzione, aggiunge il magistrato, la controllante e la Samp sarebbero fallite. Con questa decisione, anche Ienca potrà tutelarsi in sede legale.