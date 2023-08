Le grandi manovre per la porta in casa Inter potrebbero coinvolgere anche la Sampdoria. Il club nerazzurro infatti ha necessità di acquistare due giocatori nel reparto, e la dirigenza milanese sembrerebbe essersi convinta a pagare la clausola per Ian Sommer. La casella del vice, però, resta vuota e a colmarla potrebbe arrivare Emil Audero.



La sensazione, scrive La Gazzetta dello Sport, è che alla fine potrebbe essere il numero uno blucerchiato ad accasarsi all'Inter e a spuntarla, anche perché il figlio d'arte Filip Stankovic, che ha ben impressionato, verrà girato in prestito. Trubin è complesso da raggiungere, e per Audero l'Inter sa di poter aspettare sino al termine del mercato. Audero colpo last minute, quindi, il grosso nodo però è la formula a cui starebbe pensando Marotta, che non piace alla Samp. I nerazzurri vorrebbero proporre il prestito, ma si tratterebbe di una scelta suicida da parte della Samp, che si priverebbe di un titolare e di un giocatore molto amato senza monetizzare o riequilibrare i conti del club.