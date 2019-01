Il profilo di Fabio Depaoli è uno di quelli che piacciono particolarmente alla Sampdoria. Si tratta infatti di un calciatore molto giovane, di prospettiva e con ampi margini di miglioramento. Uno di quegli innesti su cui adora lavorare - con ottimi risultati - Marco Giampaolo. Per questo motivo, mentre Jacopo Sala continua ad essere nel mirino del Parma, a Genova stanno lavorando per il terzino destro del Chievo.



Anche ieri stando a Il Secolo XIX ci sarebbero stati dei contatti con la società gialloblù, che sta fronteggiando anche il corteggiamento del Genoa. ll problema però sarebbe rappresentato principalmente dalla valutazione che fa Campedelli del suo giocatore. La squadra di Verona chiede infatti circa 10 milioni per il suo gioiellino, circa il doppio rispetto a quanto vorrebbe investire la Samp. L'operazione potrebbe svilupparsi oppure arenarsi definitivamente nelle ultime ore di mercato, decisive in questo senso.