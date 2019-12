Non solo attacco al centro dei pensieri della Sampdoria in vista di gennaio. Il club blucerchiato sarà chiamato ad intervenire in vari reparti, e potrebbe dover operare qualche innesto anche in difesa. Nel mirino del Doria sarebbe finita una vecchia conoscenza del calcio italiano, ossia Yuto Nagatomo.



Secondo la stampa turca l'esterno di proprietà del Galatasaray potrebbe rivelarsi un innesto utile per la Samp a gennaio, anche se i blucerchiati dovrebbero battere la concorrenza di un'altra società di Serie A, ossia il Bologna. Da Corte Lambruschini si sarebbero anche fatti ingolosire dal contratto di Nagatomo, ormai in scadenza, oltre che dal buon rapporto tra il terzino e Ranieri, che ha allenato Nagatomo all'epoca della sua esperienza all'Inter.