Cagliari-Sampdoria 2-1



Audero 5,5: va via da Cagliari con altri due gol sul groppone, ancora una volta senza colpe.



Ferrari 5,5: centrale lunedì, terzino oggi, Lykogiannis su quella fascia spinge tantissimo e non sempre trova opposizione.

(dal 1’ s.t. Regini 6: il Cagliari, nella ripresa, non è troppo pericoloso, gol a parte)



Chabot 5: Cerri gli sfugge in occasione dl vantaggio rossoblù e da lì disputa una gara in salita.



Murillo 5,5: colpevole in parte dello svantaggio iniziale, prova a salire di tono. Nella ripresa da terzino destro.



Thorsby 5,5: da terzino a mezz’ala, tanto impegno, tanta corsa e poca lucidità.



Leris 5: occasione sprecata per questo talentino ex Chievo che non ripaga la fiducia di Ranieri in questo match.



Vieira 6: sale di tono rispetto alla gara di campionato. Regia interessante la sua, anche se a ritmi bassi.



Linetty 6: è suo il tiro più pericoloso della Samp, fino al gol di Gabbiadini.



Augello 6: ragazzo interessante, ha corsa e un bel piede. Qualche iniziativa interessante, anche se dalla sua parte Ragatzu sfonda per il gol de 2-0.



Maroni 5,5: parte bene, prova ad impegnare Olsen e sembra uno dei più attivi. Poi si spegne, fino alla sostituzione.

(dal 19’ s.t. Rigoni 5,5: qualche giocata, una punizione sulla barriera, poco altro)



Caprari 6: è uno dei pochi che ci prova ad impensierire Olsen. Non è però preciso, ha il merito di provarci.

(da 39’ s.t. Gabbiadini 7: entra, segna, crea pericoli. Fa più lui in 10 minuti scarsi rispetto a tutti i suoi compagni)



All. Ranieri 5,5: presenta le seconde linee, ma il risultato non cambia. Ora la Samp si concentrerà solo sul campionato.