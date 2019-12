L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri ha dichiarato a Rai Sport dopo la sconfitta con il Cagliari in Coppa Italia: "Il campionato è il nostro obiettivo. Volevamo passare il turno, non ci siamo riusciti. Ora pensiamo al Parma. Usciamo a testa alta, rifarei tutto perché il focus è sul campionato. Nel primo tempo eravamo troppo rigidi e paurosi. Poi siamo usciti alla distanza, segno che il lavoro è buono. Salviamo soprattutto il secondo tempo, ma non dimentichiamo che questa sera è scesa in campo una squadra nuova che non ha mai giocato insieme e ha tenuto la partita aperta fino in fondo. Le statistiche dicono che abbiamo fatto più possesso palla, più tiri e più calci d'angolo".