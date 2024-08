Sampdoria: svolta per Leoni. Niente Inter, si tratta con il Parma

Calciomercato/Getty

, difensore centrale classe 2006 dellaritenuto fra i più promettenti a livello giovanile è stato a lungo fra gli obiettivi di mercato per l'Inter che gli avrebbe prospettato un percorso di crescita a metà fra permanenza in blucerchiato e approdo nel giro della prima squadra nerazzurra.L'affare è stato a lungo in cantiere, ma nelle ultime settimane si è raffreddato soprattutto per le richieste economiche della società genovese che in queste oreIn particolare, riporta Sky Sport stanno andando avanti con insistenza i contatti fra lae ilche vorrebbe prelevare Leoni subito a titolo definitivo, ma per portarlo immediatamente alla corte di Pecchia e tenerlo in rosa per la Serie A.

Leoni, cresciuto nel settore giovanile del Padova è stato acquistato dalla Sampdoria per circa 1,5 milioni di euro e nella passata stagione ha collezionato 12 presenze e 1 gol in Serie B alla corte di Pirlo a partire da febbraio e fino a fine stagione.