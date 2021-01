Quella odierna doveva essere la giornata del passaggio di Sinasi Sy alla Sampdoria. L'esterno dell'Amiens era atteso a Genova, sponda blucerchiata, già in in giornata ma la trattativa sembra essersi allungata. La 'colpa', secondo Il Secolo XIX, andrebbe ascritta alla squadra francese che starebbe giocando sulla base di piccoli rilanci continui, e soprattutto all'agente del giocatore.



Le sensazioni restano positive in merito alla buona riuscita dell'affare, ma da Corte Lambruschini non sembrano intenzionati a muoversi dalle basi dell'accordo trovato qualche giorno fa. La società doriana continua ad aspettare un arrivo di Sy in giornata, in particolare dopo gli ultimi contatti telefonici, risalenti ancora a ieri sera.