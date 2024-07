Continua il botta e risposta a distanza tra lae il patron delMassimoche, con un esposto alla Lega Serie B aveva chiesto spiegazioni in merito all’interpretazione da dare all’articolo 90 delle Noif in tema di mercato. Il punto riguarda il blocco dello stesso per due sessioni, che colpisce i club con un un indice di liquidità negativo e le società che possono operare solo con un saldo di cassa positivo a seguito di strumenti come, ad esempio, il piano di ristrutturazione del debito. La richiesta dei lombardi, in attesa di chiarimenti, è stata di. I nomi sono quelli di Coda, Romagnoli, Venuti e Akinsanmiro. La Lega B ha girato la richiesta alla Figc, che ha già dato un primo parere positivo alla Samp, non ravvisando irregolarità.

Per giovedì è stato fissato un altro tavolo che darà ildella vicenda. I sospetti, in casa Sampdoria, vertono su quelle che vengono lette come evidenti azioni di disturbo, magari portate avanti anche sottotraccia da altre società 'spaventate' dalla concorrenza blucerchiata in Serie B. Ieri il club ha affidato una dura replica ad un deciso comunicato stampa, che ha chiarito la posizione della società genovese: "In riferimento alle ultime indiscrezioni di stampa riguardanti la sospensione dei tesseramenti e il fermo provvisorio della loro esecutività da parte della Lega B, l’U.C. Sampdoria desidera sottolineare la" si legge nella nota diramata dal Doria.

"Siamo pienamente consapevoli di aver– spiega il presidente Matteo Manfredi – muovendoci nel rispetto più assoluto delle limitazioni imposte. Questo modus operandi è stato peraltro già applicato dal nostro club durante la precedente sessione di mercato trasferimenti. È importante sottolineare come U.C. Sampdoria, sotto la nuova proprietá abbia rafforzato i processi di governance e si sia dotata dei più stringenti presidi di controllo – prosegue Manfredi -. Ogni attività viene attentamente e preventivamente sottoposta al parere dell’. Siamo convinti del lavoro fin qui promosso in sede di mercato dal responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e siamo certi che le operazioni perfezionate potranno quanto prima essere rese esecutive".

Insomma, come detto prima, dietro ci sarebbe dell'altro. E Manfredi minaccia contromisure: "Qualora dovessimo subire danni relativi alla nostra corretta operatività, non esiteremo a far valere i nostri diritti nelle sedi opportune. Desidero infine rivolgermi ai nostri tifosi: nonostante le limitazioni imposte, la società è al lavoro per garantire serietà e serenità nel rispetto delle gloriose tradizioni di questo club. Rimangono ferme la nostra dedizione ed il nostro impegno nel solco dello stile Sampdoria".