Antivigilia di Empoli-Sampdoria, e i blucerchiati hanno lavorato al Mugnaini come di consueto per preparare la sfida con i toscani. La seduta, preceduta da una riunione video e dal riscaldamento, è stata incentrata da mister D'Aversa su un'esercitazione tecnica, seguita da sviluppi tattici attivi e passivi.



Tre giocatori hanno lavorato a parte: due, ossia Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira, entrambi sicuri indisponibili per la trasferta, hanno svolto il loro programma di recupero mentre anche Ihattaren si è concentrato su una seduta di scarico. Per domani il sito ufficiale blucerchiato fa sapere che è stato fissato l'allenamento della vigilia.