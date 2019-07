Joachimè sempre più vicino a vestire la maglia del Dopo l'accelerata di ieri infatti lae la società francese in serata sembrano aver trovato l'intesa definitiva per il trasferimento del centrale danese in Francia.L'accordo secondo Sky Sport sarebbe stato raggiunto sulla base dell'offerta originaria dacash, a cui andrebbero aggiuntidi bonus per un totale di circa 30 milioni, cifra a metà tra le richieste dei blucerchiati (che volevano 35 milioni) e la proposta iniziale del Lione di 25. La chiusura della trattativa potrebbe arrivare già entro giovedì.Il trasferimento di Andersen interessa in particolar modo anche i tifosi della Samp perchè potrebbe rivelare anche una svolta in chiave cessione societaria. Difficile a questo punto che il, altra società fortemente interessata, possa superare il club di Aulas nella corsa a Andersen.