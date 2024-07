Sampdoria-Tutino, accordo totale con giocatore e Cosenza: i dettagli

Lasta lavorando al suo grande colpo di mercato. I blucerchiati da settimane inseguono Gennaro, attaccante di proprietà del, con l'operazione che risulta praticamente definita da tempo. Nonostante gli interessamenti e i tentativi di disturbo di varie big di B, da ultimo il Sassuolo, il calciatore ha da tempo dato il suo ok per il trasferimento a Genova. Tutino vuole il Doria, e ha l'accordo con il ds Pietro Accardi, che lo conosce molto bene: "La sua volontà può contare?. Il dirigente ha anche detto che "Ancora non c'è nulla di concreto" e che "Non abbiamo in testa solo Tutino", ma la sensazione è che la fumata bianca sia ormai sostanzialmente arrivato.

Tutino firmerà un contrattocon la Samp, da, che potrebbero portare lo stipendio anche più in alto. Presente anche un'opzione per un'ulteriore stagione di prolungamento. L'intesa con il Cosenza, poi, è arrivata da qualche giorno, quando Accardi ha incontrato il ds dei calabresi (Gennaro Delvecchio, ex Samp) e ha alzato la posta. Il trasferimento complessivo di Tutino costerà tra idella Samp in A. La formula scelta è quella del prestito (molto) oneroso, da 2 milioni, più obbligo di riscatto fissato a febbraio al primo punto conquistato dalla Samp in Serie B. In attesa dell'ufficialità, il Doria è convinto di essersi assicurato un colpo importante per dare un segnale alla categoria e alle avversarie.