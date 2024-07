Sampdoria-Como, maxi affare: tre giocatori e conguaglio per Audero, le cifre

Getty Images

Oggi sarà l'ultimo giorno in blucerchiato di Emil. Uno dei giocatori più amati tra quelli che di recente hanno vestito la maglia della, l'eroe del derby con rigore parato al 96' minuto al capitano del Genoa Criscito sotto alla Nord che ha condannato i rossoblu alla retrocessione, saluterà i blucerchiati. Oggi il numero uno italoindonesiano, reduce da un anno di prestito all'Inter, lascerà il ritiro di Jena per raggiungere la sua nuova squadra, il, con cui la Samp ha imbastito un maxi affare.Al Doria arriveranno come noto tre giocatori: il portiere Simone, 24 anni, il terzino cipriota Nikolas(28) e il centrocampista Alessandro(28). Complessivamente, al Doria andrannoper il cartellino di Audero. La formula tecnicamente è leggermente più complessa di così: il Como pagherà Audero 6 milioni, mentre i tre giocatori arriveranno in prestito con obbligo di riscatto, per complessivi 4 milioni di euro. Saldo positivo per i blucerchiati, 2 milioni.

C'è anche un'altra versione che sta circolando nelle ultime ore a Genova per l'affare, che prevede un. A prescindere, la Samp dovrà a questo punto chiudere per un portiere, e potrebbe tornare d'attualità in questo senso il nome di Filip Stankovic dell'Inter.