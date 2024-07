Getty Images

Laè alle prese con la questione portiere dopo la partenza di Emil Audero. In queste ore a Genova sono spuntati nomi nuovi, alcuni suggestivi. Ilad esempio ha proposto alla Sampdoria il portiere Alessio, con l'allettante offerta di coprire praticamente l'intero ingaggio del giocatore. Cragno, 30 anni, sembrava una soluzione interessante ma, proprio nelle ultime ore, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla a seguito di un infortunio subito durante un allenamento. Il tempo recupero previsto è di unrendendo Cragno indisponibile per l'inizio della stagione. Questa situazione complica notevolmente i piani della Sampdoria, che ha bisogno di un portiere immediatamente pronto per scendere in campo. Tra l'altro, l'ex Cagliari è reduce da due anni da riserva, a Monza prima e a Sassuolo poi, con soltanto 8 partite tra il 2022 e il 2024

Un altro nome che piace ai tifosi blucerchiati è quello di Filipdell. Il giovane portiere, 22 anni, è seguito anche dale dal, ma nessuna delle offerte finora è stata accettata dai nerazzurri. Stankovic ha manifestato un interesse per la Sampdoria, ma l'Inter preferirebbe cedere il giocatore in prestito a una squadra di Serie A per garantirgli maggiore visibilità e un'esperienza competitiva al massimo livello italiano. In questo contesto, secondo Il Secolo XIX la Sampdoria ha effettuato anche dei sondaggi anche con ilper Leandro. Il portiere argentino, classe 1990, è reduce da una stagione da titolare con la maglia gialloblù, e conosce molto bene la cadetteria (ha 218 presenze in Serie B, oltre a 28 in Liga).