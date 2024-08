Sampdoria, Tutino è alle visite mediche. Il retroscena: ieri parti al lavoro per limare i dettagli

La trattativa per portare Gennaroallaè stata complessa e ricca di ostacoli, ma sembra ormai giunta al termine. Dopo lunghe discussioni con il, proprietario del cartellino, e l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, si attende la fumata bianca in queste ore. Ieri ad esempio la giornata è trascorsa limando le ultime differenze e dettagli, ma gli ultimi ostacoli sono stati superati. Tra l'altro, era noto che Tutino non sarebbe stato ufficializzato ieri. La Samp depositerà i contratti ad agosto per questioni fiscali. L’accordo prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto, e Tutino potrebbe arrivare a Genova già oggi per iniziare ad allenarsi domani al centro sportivo Mugnaini.

L' attaccante campano ha recentemente svolto il ritiro estivo con il Cosenza a Cascia, ma non è sceso in campo nelle amichevoli, ufficialmente a causa di un affaticamento muscolare. Tuttavia, è chiaro che la decisione è stata presa in vista della sua imminente cessione. La speranza della Samp, sempre in piedi, è quella di poterloL'ultimo step prima della firma, comunque, è stato compiuto. Questa mattina Tutino è arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito presso la clinicapasso necessario prima di formalizzare il suo passaggio alla Sampdoria. A breve, conclusa la formalità, si metterà sull'aereo direzione Genova per raggiungere i compagni a Bogliasco.