Sampdoria, Tutino migliora: recuperato per Cesena?

Getty Images

In vista della trasferta contro il Cesena, uno dei dubbi che sta tenendo in apprensione i tifosi dellariguarda le condizioni di Gennaro. L'attaccante, durante la scorsa settimana, ha lavorato spesso a parte, dedicandosi a esercizi in palestra e a trattamenti fisioterapici per risolvere un problema fisico. Inizialmente si temeva potesse trattarsi di un infortunio muscolare, ma poi è stato chiarito che la causa degli allenamenti differenziati era da attribuire ad unaPer sopperire all'assenza di Tutino, Andrea Sottil ha spesso provatotra i titolari nelle sessioni di allenamento, valutando così un'alternativa in attacco. Tuttavia, negli ultimi giorni sono arrivate buone notizie: le condizioni di Tutino sono migliorate e, già ieri alla ripresa degli allenamenti, circolavano sensazioni positive riguardo al suo possibile recupero.

La Sampdoria spera di poterlo riavere a disposizione per la sfida di domenica contro il Cesena, ma il verdetto definitivo arriverà solo nei prossimi giorni. Il club blucerchiato attende inoltre aggiornamenti anche sulle condizioni del difensore centrale Simone, con l’obiettivo di recuperarlo entro la fine della settimana, così da avere maggiori opzioni per affrontare il prossimo impegno di campionato.