Sampdoria, Tutino o Lapadula per l'attacco costano caro. Shpendi...

NurPhoto via Getty Images

Il grosso investimento della, nella prossima sessione di mercato, riguarderà il reparto avanzato. In attacco i blucerchiati hanno bisogno del bomber 'di categoria', un giocatore capace di garantire quell'apporto di reti necessario per una squadra con ambizioni di classifica. In quest'ottica potrebbe ad esempio rientrare Gennaro, 27 anni e 20 gol nello scorso campionato a Cosenza. I calabresi lo hanno appena riscattato dal Parma per 2,5 milioni, e questo potrebbe alzare eccessivamente il prezzo per la Samp.Costa caro anche l'altro obiettivo per il reparto avanzato, Gianluca. Classe 1990, di proprietà del, l'anno scorso il centravanti ha messo a referto 3 reti in Serie A. Guadagna però tanto e costa. Troppo costoso anchedel Palermo. Viene monitorato anche Alberto Cerri, rientrato a Como dopo sei mesi ad Empoli.

A proposito di, proprio Accardi l'estate scorsa si era assicurato un gioiellino dal Cesena, Stivenil cui fratello Cristian è stato accostato in passato anche alla Samp. Ad Empoli Shpendi ha assaggiato la Serie A, gli azzurri vorrebbero valutarlo in ritiro ma poi starebbero pensando di prestarlo in Serie B, e la Samp potrebbe rivelarsi un'opzione plausibile.