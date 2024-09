Sampdoria, Tutino recupera: sarà titolare con il Sudtirol. Sottil lavora sulla difesa a tre

Getty Images

Meno tre ai blucerchiati preparano la sfida di sabato con grande attenzione, consci del peso che ha il match per l'ambiente. Nell'allenamento di ieri, sul campo superiore del Mugnaini, si è rivisto anche il giocatore più atteso, ossia Gennaro. L'attaccante aveva accusato un fastidio al flessore proprio nella settimana che portava alla sfida con la sua ex squadra, il Cosenza. Adesso però il problema pare definitivamente superato perché il calciatore è rientrato in gruppo, e sabato giocherà regolarmente dal primo minuto di fianco a Coda.

Non ci sono grosse speranze invece per il recupero di Simone Romagnoli. Il centrale ha svolto lavoro differenziato, patisce di un fastidio al tendine che lo sta condizionando. L'indisponibilità di Romagnoli però non dovrebbe comportare variazioni: Sottil sta lavorando sempre con la, e ieri ha torchiato in particolare Riccio, Ferrari e Veroli, insieme ai centrocampisti Yepes, Benedetti e Meulensteen. Si è incentrato sui movimenti della linea, perché vuole continuare a concentrarsi su questo schieramento.