Sampdoria, Tutino vicinissimo? Il Cosenza abbassa le pretese

Concluso con successo l'acquisto di Massimo Coda, lasta ora concentrando i suoi sforzi su Gennaro, prolifico attaccante del, destinato a cambiare casacca in questa sessione di calciomercato. Il direttore sportivo blucerchiato, Pietro Accardi, è in prima linea nelle trattative per portare il bomber alla corte del mister. Da parte sua, il giocatore avrebbe già espresso il suoal trasferimento.La trattativa tra le parti sembra essere a buon punto. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'accordo economico è vicinissimo: il Cosenza sarebbe disposto ad accettare unadi euro inizialmente richiesti. La chiusura dell'affare sembra dunque imminente, con la Sampdoria pronta ad aggiungere un altro prezioso rinforzo alla sua rosa in vista della prossima stagione.

Nell'ultimo campionato Tutino ha dimostrato tutto il suo valore segnandoa Cosenza, risultando uno dei protagonisti principali del campionato di Serie B. Nato a Napoli nel 1996, Gennaro Tutino ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Napoli, collezionando poi esperienze importanti in diverse squadre di Serie B e Serie A, tra cui Parma, Hellas Verona e Salernitana.