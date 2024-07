Niente Inter e Napoli per Leoni? Può restare alla Sampdoria, se...

Calciomercato/Getty

Giovanniha impressionato tutti con le sue prestazioni con la maglia dellanonostante la giovane età, attirando l'interesse di numerose squadre. La sua cessione sembrava scontata, visto anche il forte pressing di società come, in pressing sul ragazzo e sui genovesi, ma in realtà lo scenario potrebbe rivelarsi diverso. Come noto il nuovo direttore sportivo Pietro Accardi sta lavorando intensamente su cessioni e acquisti per rafforzare la squadra di Andrea Pirlo, ma i famosi 'paletti' impongono al club di vendere prima di poter fare nuovi acquisti, mantenendo così il bilancio in equilibrio. Per questo si ipotizzava, per la Samp, l'eventualità di fare cassa con Leoni e Audero. Adesso però potrebbe esserci un cambio di rotta.

Stando a quanto riferito da La Repubblica, Accardi sarebbe più propenso a cedere altri giocatori comeper fare cassa, piuttosto che privarsi del giovane difensore classe 2006. Questa decisione strategica mira a preservare la continuità in difesa, puntando su un talento giovane che ha già catturato l'attenzione di importanti club. La speranza della Samp è che Leoni possa ulteriormenteda qui a gennaio o a giugno. Inoltre, per il momento le offerte arrivate sarebbero state giudicate basse dai doriani. Ovviamente, se Inter, Napoli o un'altra compagine (magari dall'estero) dovessero presentarsi con un'offerta cospicua, verrebbe presa in considerazione dal momento che per la Samp non ci sono incedibili.